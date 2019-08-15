Гонконг, Китай, , 15:38 — REGNUM

В этот четверг, 15 августа, в разгар кризиса, вызванного манифестациями продемократически настроенных гонконгцев, Китай сосредоточил свои силы в Шэньчжэне, который граничит с полуавтономной территорией. Об этом сообщает испанское издание El Mundo. Прибывших в Шэньчжэнь мужчин сопровождали грузовики и бронетранспортеры.

Ранее, в среду, Китай заявил о проявлениях агрессии «террористического типа» в ходе столкновений в мегаполисе накануне. «После двух месяцев манифестаций в защиту демократии в Гонконге Пекин позволил в последние дни витать призраку вторжения для восстановления порядка в бывшей британской колонии», — пишет испанское СМИ.

На фоне растущего напряжения президент США Дональд Трамп (написавший тревожные «твиты» до того, как появилась информация о скоплении китайских сил), по-видимому, решил связать заключение окончательного торгового соглашения с Пекином с «гуманным» решением проблемы жестоких столкновений в Гонконге. «В Китае теряют миллионы рабочих мест, они уходят в страны без тарифов. Тысячи компаний разоряются. Конечно, Китай хочет прийти к соглашению. Давайте сперва решим все в Гонконге гуманным образом!» — написал американский лидер в Twitter.