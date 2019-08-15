Лондон, , 15:33 — REGNUM

Власти Великобритании запретили поставлять подводные аппараты в Россию, об этом говорится на сайте управления по контролю за экспортом Соединенного Королевства.

Отмечается, что новые меры по контролю за экспортом подводных аппаратов, сопутствующих технологий, а также программного обеспечения и оборудования в Россию вступили в силу 14 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению британских СМИ, военные Великобритании опасаются, что российские подводные лодки могут действовать незаметно в британских водах.

Речь идет о российских подлодках проекта 636 «Варшавянка». По мнению военных, эти субмарины с малошумными двигателями могут отслеживать перемещения Королевских ВМС в Северной Атлантике, а также подключаться к подводным коммуникационным кабелям.

Читайте также: Британия опасается российских подлодок с повышенной скрытностью