Лондон, 15 августа 2019, 15:33 — REGNUM
Власти Великобритании запретили поставлять подводные аппараты в Россию, об этом говорится на сайте управления по контролю за экспортом Соединенного Королевства.
Отмечается, что новые меры по контролю за экспортом подводных аппаратов, сопутствующих технологий, а также программного обеспечения и оборудования в Россию вступили в силу 14 августа.
Как сообщало ИА REGNUM, по мнению британских СМИ, военные Великобритании опасаются, что российские подводные лодки могут действовать незаметно в британских водах.
Речь идет о российских подлодках проекта 636 «Варшавянка». По мнению военных, эти субмарины с малошумными двигателями могут отслеживать перемещения Королевских ВМС в Северной Атлантике, а также подключаться к подводным коммуникационным кабелям.
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