Хартум, , 15:28 — REGNUM

Переходный гражданский совет Судана назначит на пост премьер-министра страны экономиста Абдаллу Хамдока, об этом 14 августа сообщает Reuters.

Новое правительство страны будет приведено к присяге в понедельник 19 августа, после чего и будет предложена указанная кандидатура. Данная процедура была ранее согласована всеми сторонами конфликта на основе конституционной декларации.

Напомним, акции протеста в Судане продолжаются с декабря 2018 года, когда правительство страны приняло решение о трехкратном повышении цен на продовольствие. В результате недовольства граждан в апреле 2019 года был свергнут президент страны Омар аль-Башир, а власть захватили военные.

Гражданская оппозиция потребовала создания переходного правительства, в котором должны присутствовать ее представители.

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