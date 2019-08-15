Калининград, , 15:24 — REGNUM

Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, который сегодня, 15 августа, совершил рабочий визит в российский эксклав, где встретился с губернатором Антоном Алихановым, констатировал в регионе меньшее количество «болевых точек», чем в других регионах, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

На встрече в первую очередь обсуждались вопросы реализации президентских поручений. Губернатор Алиханов назвал главный темы, в которых региональные власти рассчитывают на содействие Гуцана — это строительство международного порта в Пионерском, проект продолжения скоростной дороги Приморского кольца и газификация.

Александр Гуцан, в свою очередь, позитивно оценил динамику развития региона. «Особых болевых точек, как в других регионах, здесь меньше», — заявил он.

На встрече также обсуждались вопросы переселения граждан из ветхого жилья, проблемы обманутых дольщиков и работа введённых с 1 июля 2019 года бесплатных электронных виз для граждан 53 стран.