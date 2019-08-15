Таллин, , 15:14 — REGNUM

Эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу провел встречу в Таллине, 15 августа, с американским сенатором Роном Виденом. Как сообщает национальный вещатель err. ee, политики обсудил двустороннее сотрудничество в области обороны и пути его дальнейшего укрепления.

В сообщении пресс-службы министерства говорится, что в ходе встречи Рейнсалу, поблагодарив сенатора за американскую помощь в обеспечении эстонской безопасности, выразил надежду, что в будущем оборонное сотрудничество Эстонии и США еще больше возрастет.

Во время встречи политики также затронули политические тенденции в Европе и «существующие российские угрозы» для балтийского региона.