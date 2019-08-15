Исламабад, , 15:13 — REGNUM

Совет Безопасности ООН соберется, чтобы обсудить ситуацию в индийском штате Джамму и Кашмир, об этом 15 августа сообщает Geo TV.

Совещание будет созвано по запросу министра иностранных дел Пакистана Шаха Махмуда Куреши, сделанному во вторник 13 августа.

«Это большой успех для Кашмира и Пакистана. Этот вопрос обсуждается на протяжении десятилетий и до сих пор не решен» , — заявил комментатор в эфире пакистанского радио.

Напомним, после отмены в Индии статьи конституции, гарантирующей особый статус штату Джамму и Кашмир, напряженность в отношениях между двумя ядерными державами — Индией и Пакистаном — значительно усилилась.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер Индии намерен развивать Кашмир в соответствии с желаниями населения