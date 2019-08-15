Исламабад, 15 августа 2019, 15:13 — REGNUM
Совет Безопасности ООН соберется, чтобы обсудить ситуацию в индийском штате Джамму и Кашмир, об этом 15 августа сообщает Geo TV.
Совещание будет созвано по запросу министра иностранных дел Пакистана Шаха Махмуда Куреши, сделанному во вторник 13 августа.
Напомним, после отмены в Индии статьи конституции, гарантирующей особый статус штату Джамму и Кашмир, напряженность в отношениях между двумя ядерными державами — Индией и Пакистаном — значительно усилилась.
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