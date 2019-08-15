Тбилиси, , 15:08 — REGNUM

Документальный фильм под названием «Мы миром победим начатую другим войну», который предлагает грузинской общественности «новое» для грузинской реальности и противоречащее установленному правительством Саакашвили мнение о том, кто начал войну и кто виноват в ней, вызвал ажиотаж в политических и общественных кругах Грузии.

Фильм был продемонстрирован в эфире телекомпании «Имеди» 11 августа, и телеканал за эти дни удостоился целого потока обвинений, в том числе в подпевании президенту России Владимиру Путину, предательстве интересов Грузии и защите позиций врага.

«Фильм телекомпании «Имеди» — это пение на российский мотив», — так однозначно расценили его как бывшие, так и нынешние соратники экс-президента Саакашвили, посвятившие предложенной авторами фильма версии событий августа 2008 года множество оскорбительных комментариев в социальных сетях и СМИ.

Интересно, что на такие оценки политиков откликнулись и сотрудники телеканала «Имеди», которые устроили своеобразный «флешмоб» в социальных СМИ и заявили, что они лично не согласны с проводимой в документальном фильме главной мыслью о том, что российские войска были вынуждены вступить в Грузию.

На протест журналистов ответил продюсер фильма Ника Лалиашвили, который признался, что фильм был снят под его руководством. На требования назвать автора «клеветнического фильма» Лалиашвили заявил, что авторами фильма являются Мераб Мамардашвили, «убитый буллингом за то, что ставил правду выше всего», сотни героически погибших в результате авантюры Саакашвили грузинских солдат и беженцы, также ставшие жертвами этой авантюры.

«И наконец, автором этого фильма является грузинское общество, которое прекрасно знает всё и которому 11 лет запрещали говорить правду», — заявил Лалиашвили.

Напомним, что согласно заключению комиссии ЕС во главе с Хайди Тальявини, августовскую войну 2008 года начало правительство Михаила Саакашвили. Россия же ответила на эти действия непропорциональной силой.