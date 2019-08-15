Санкт-Петербург, , 15:27 — REGNUM

Ленинский районный суд в Петербурге продолжает снимать кандидатов в муниципальные депутаты с выборов в МО «Екатерингофский» — под предлогом пропущенных сроков выдвижения, то есть вопреки решению Горизбиркома Петербурга, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фемида не видит Дарья Драй © ИА REGNUM

Заседания суда начались еще на прошлой неделе, продолжились 14 и 15 августа. В результате от выборов отстранили пятерых самовыдвиженцев, шестерых кандидатов от «Яблока», а также троих представителей ЛДПР — всего 14 человек.

Истцом выступил единоросс, менеджер «Газпром нефти» Максим Григорьев, который также баллотируется в «Екатерингофском». Этот муниципалитет, как считается, входит в зону влияния вице-спикера петербургского Заксобрания, единоросса Сергея Соловьева. Когда кандидаты жаловались на нарушения избиркома «Екатерингофского» на этапе подачи документов, Соловьева видели в здании городской избирательной комиссии.

ИКМО «Екатерингофского» стала одной из самых скандальных в Петербурге муниципальных комиссий по количеству нарушений, «слава» докатилась даже до Центральной избирательной комиссии, член ЦИК Евгений Шевченко лично отчитывал председателя ИКМО «Екатерингофский» Ксению Недбайло. ИКМО сначала скрывала дату назначения выборов, затем — физически скрывалась от самих оппозиционных кандидатов, потом не допускала их в помещение, не принимая документы, на входе постоянно возникали непонятные «очереди». Под конец даже вызвали полицию якобы по звонку о «террористической угрозе», в результате в последние дни подачи документов помещение было оцеплено.

Руководствуясь тем, что ИКМО не довела до сведения публики дату назначения выборов (якобы назначенных 10 июня), Горизбирком постановил отсчитывать 20-дневный срок подачи документов с 25 июня, не завершая работу 30 июня, как намеревалась ИКМО. Теперь же истцы снимают с выборов через суд тех кандидатов, чьи документы в комиссии приняли после 30 июня. Решение Горизбиркома, как заявляют сами представители «Екатерингофского», для них — лишь рекомендация.

«Атакованные» кандидаты жалуются на то, что представители Горизбиркома (ГИК) игнорируют заседания судов, хотя оспаривается правомерность именно решения ГИК.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM один из снятых с выборов кандидатов Александр Шуршев, «сегодня в зале опять не было никого из Горизбиркома, и вчера тоже не было. Завтра будет уже первая апелляция в Горсуде нашей самовыдвиженки Марии Кинзы».

Напомним, 14 августа Центризбирком поставил в вину Горизбиркому Петербурга самоустранение от судебных разбирательств, когда с выборов снимают тех кандидатов, кого Горизбиркому всё-таки удалось отстоять после множества жалоб.

В Горизбиркоме корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что всего судами принято к рассмотрению 136 исков об отмене решений ГИК по регистрации кандидатов, кроме того, юристы готовят и решения об отмене незаконных отказов ИКМО в регистрации — таких более 470.

«Поэтому несмотря на то, что к обстоятельствам проведения выборов в «Екатерингофском» привлечено очень большое общественное и медийное внимание, не всегда возможно направить специалиста для участия в заседаниях судов. Санкт-Петербургская избирательная комиссия обязательно поддержит апелляционные жалобы кандидатов и доведёт до судов высших инстанций и свою позицию, и основания, по которым принятие решения о приеме документов для выдвижения и регистрации кандидатов в «Екатеригофском» с 25 июня 2019 года было единственно возможным», — сообщили в Горизбиркоме Петербурга.

Отметим, по подобным основаниям пока кандидатов снимают с выборов только в Ленинском районном суде.

Муниципальные выборы в Петербурге состоятся одновременно с выборами губернатора 8 сентября 2019 года. В 109 муниципальных образованиях на пять лет предстоит избрать 1550 депутатов местных советов.

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