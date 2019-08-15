Тбилиси, , 15:01 — REGNUM

В регионе Кавказа, Каспия и акватории Черного моря сложилась парадоксальная ситуация, считает грузинский военный эксперт Вахтанг Маисая, который беседует на эту тему с грузинским изданием «Резонанси» в статье под названием «Кто является стратегическим партнером Грузии и какую помощь мы получаем».

«Парадоксальная ситуация — в акватории Черного моря набирают силы войска НАТО, американцы входят порой небольшими катерами и различными судами, проводят учения, но ситуация в Кавказском регионе абсолютно изменилась. На Кавказе 3 страны-гегемона — Россия, Иран и Турция, и они поддерживают между собой тесные отношения. Интересы этих трех стран — фактически недопущение американцев и наших стратегических партнеров в регион», — заявляет Маисая.

Стратегическими партнерами Грузии он называет США, все страны НАТО и Украину, которая членом НАТО не является, но тем не менее считается стратегическим партнером Грузии.

Еще одним стратегическим партнером Грузии эксперт обозначает и Иран, поясняя, что эта страна в последнее время становится новым «актором» в акватории Черного моря.

«Добавляется еще один нюанс, так как в акваторию Черного моря входит новый актор — Иранская Республика, которая усиливает свой военный потенциал и для нас является стратегическим партнером, с которым нас связывают очень тесные торговые, экономические и гуманитарные отношения. С другой стороны, Иран — враг США и становится противником для НАТО, а для России является стратегическим партнером», — отметил Маисая.

Не менее интересной считает эксперт и ситуацию в Турции, которая, с одной стороны, является стратегическим партнером США и членом НАТО, но с другой стороны, отношения между Турцией и США обострены настолько, что их партнерство, по мнению Маисая, можно назвать условным. По его же словам, Турция активно развивает отношения с Россией. Еще одним игроком, который стремится нарастить свое влияние в этом регионе, эксперт называет Китай, который, по его же оценке, уже стал врагом США.

Что касается России, парадокс, по мнению эксперта, заключается в том, что несмотря на крайне сложные отношения с Россией, она, по словам Маисая, тем не менее является стратегическим партнером Грузии в экономических вопросах.