Москва, , 15:00 — REGNUM

Сегодня, 15 августа, президент России Владимир Путин провёл переговоры с эмиром государства Катар Тамимом Бен Хамадом Аль Тани. Разговор состоялся по телефону, сообщается на сайте Кремля.

Читайте также: Россия поможет Катару в организации ЧМ-2022

Путин и Аль Тани подробно рассмотрели график ближайших двусторонних контактов и затронули вопросы развития российско-катарского сотрудничества в различных сферах.

Особое внимание главы двух стран уделили проблеме обеспечения и безопасности в Персидском заливе.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин встречался с эмиром Катара шейхом Тамимом Бен Хамадом Аль Тани в марте 2018 года. Аль Тани находился в России с рабочим визитом.

Ранее на эту тему: Встреча Путина с эмиром Катара в Москве: повестка будет широкой