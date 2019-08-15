Киев, , 14:42 — REGNUM

Украинская сторона рассчитывает получить до $3 млрд после продажи зарубежных активов Газпрома, арестованных по иску «Нафтогаза». Процедура взыскания должна завершиться до конца 2020 года, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко изданию «Экономическая правда».

Исходя из оценки замороженных активов, сумма превышает $3 млрд. Арест наложен на активы в Великобритании и Нидерландах, определенные ограничительные меры, которые нельзя назвать арестом, введены в Люксембурге и Швейцарии, пояснил он.

Пока Киев не получил отдельное решение суда на реализацию арестованных активов. Ожидается, что принудительное взыскание долга начнется ближе к середине 2020 года.

«Мой прогноз, что до конца 2020 года мы взыщем всю сумму — около $3 млрд», — уточнил Витренко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Газпром проинформировал о слушаниях по делу об аресте своих активов, которые начнутся в Нидерландах в декабре.

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