Киев, , 14:39 — REGNUM

В ближайшее время на Украине начнется «кастинг» на звание «оппозиции номер один». Об этом 15 августа заявил в эфире одного из украинских телеканалов политолог Антон Финько.

«В ближайшее время мы увидим кастинг на роль оппозиции номер один. От этого многое зависит. Та сила, которая возникнет в этом образе, она будет претендовать на то, чтобы заступать нынешнюю власть в будущем политическом цикле», — подчеркнул политический эксперт.

Он считает, что партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» «имеет шанс выиграть этот «кастинг», потому что единственная политическая сила Украины, которая жестко провозглашает оппозиционные лозунги».

При этом Финько отметил, что оппозицией по сути могут называться любые политические силы, которые не вошли в состав парламентской коалиции и не получили должностей в правительстве.

«Тот, кто не входит в большинство — они автоматически должны быть в оппозиции. Но иногда мы сталкиваемся с ситуацией, когда тот, кто не попал в состав большинства и не принимает участия в деятельности правительства время от времени или систематически голосует (за законопроекты коалиции Рады — ред.)», — резюмировал политолог.

ИА REGNUMнапоминает, что ранее глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что скорее всего вновом парламенте Украины место вице-спикера займет представитель оппозиции, однако не уточнил, какую политическую силу он подразумевает.

Также в партии Зеленского отмечали, что оппозиционным фракциям в новой Раде, скорее сего, отдадут парламентские комитеты по правам человека и свободы слова.