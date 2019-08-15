Исламабад, , 15:03 — REGNUM

14 августа начальник штаба сухопутных войск Пакистана генерал Камар Джавед Баджва заявил, что страна не пойдет на компромисс по вопросу свободы Кашмира.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV со ссылкой на межведомственную службу по связям с общественностью вооруженных сил Пакистана, глава военных сделал официальное заявление по случаю Дня независимости Пакистана и дня солидарности с Кашмиром. Как отметил генерал Баджва, пакистанская армия готова выполнить свой долг в деле защиты свободы Кашмира. Он также заявил, что военные «должны выступить против тирании», несмотря на то, что Пакистан — миролюбивая нация и стремится к разрешению конфликта мирным путем. Генерал в своей речи в очередной раз обвинил Индию в нарушении режима прекращения огня на линии контроля и сообщил о готовности дать достойный ответ на любые провокации.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.