Исламабад, , 15:40 — REGNUM

14 августа премьер-министр Пакистана Имран Хан предупредил своего индийского коллегу Нарендру Моди, что на любое действие Нью-Дели Исламабад ответит с удвоенной силой.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, выступая на специальной сессии законодательного собрания Азад Кашмира в Музаффаробаде по случаю Дня независимости Пакистана, Имран Хан заявил, что, по его сведениям, Индия готовит провокацию в пакистанском Кашмире. По словам пакистанского лидера, Пакистан и, в частности штаб сухопутных войск, готов к военным действиям с Индией. «Вся нация будет сражаться плечом к плечу с нашей армией», — предупредил Имран Хан. Ранее он в серии сообщений в социальной сети «Твиттер» заявил, что «раскрыл истинное лицо Нарендры Моди» и правящей партии Индии.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.