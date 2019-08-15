Санкт-Петербург, , 14:38 — REGNUM

Горизбирком Петербурга откажется от 15 экстерриториальных участков. Такое решение Санкт-Петербургская избирательная комиссия приняла в четверг, 15 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее идея открыть избирательные участки по выбору губернатора северной столицы за пределами Петербурга подверглась резкой критике как со стороны ЦИК, так и со стороны всех кандидатов, кроме врио губернатора Александра Беглова.

Тем не менее, пока Горизбирком уступил лишь на йоту: если ранее предполагалось открыть 20 «внешних» участков в Псковской области и 72 участка — в Ленинградской, то теперь число псковских участков решено сократить на 5, а в Ленобласти — на 10.

Сокращение мотивировано тем, что на этих территориях наблюдается низкая активность избирателей.

Изначально Горизбирком выступил с идеей открыть экстерриториальные участки в отдаленных садоводствах соседних регионов без видеонаблюдения и КОИБов во имя неких «дачников», которые смогли бы проголосовать за губернатора 8 сентября, далеко не отходя от грядок.

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Кандидаты в губернаторы Надежда Тихонова, Михаил Амосов и Владимир Бортко согласились, что это открывает поле для массовых фальсификаций, а председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила Горизбирком Петербурга о персональной ответственности, так как, на ее взгляд, вокруг «дачных» участков складывается «нехорошая история».

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