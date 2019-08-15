Исламабад, , 15:21 — REGNUM

Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что никто в ООН не ждет Пакистан «с распростертыми объятиями» и что многие страны обязательно поддержат Индию.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, выступая в столице Азад Кашмира Музаффаробаде, глава внешнеполитического ведомства представил пессимистичную картину позиции Пакистана на международной арене. Как отметил министр, многие крупные страны заинтересованы в экономическом сотрудничестве с Индией, поэтому не поддержат Пакистан в ходе обсуждения проблемы Кашмира на площадке ООН. «Мы можем сколько угодно говорить об Умме (всемирная община мусульман), но ее хранители вложили большие деньги в Индию», — заключил министр.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.