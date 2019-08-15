Исламабад, , 16:50 — REGNUM

Член Палаты общин Великобритании от партии Лейбористов Айван Льюис заявил, что решение проблемы Кашмира — «историческая обязанность» Соединенного Королевства.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Айван Льюис направил письмо министру иностранных дел Великобритании Доминику Раабу с призывом осудить действия Индии, которая внесла поправки в свою Конституцию, лишающие штат Джамму и Кашмир особого статуса. Как отметил британский парламентарий, как один из постоянных членов Совета Безопасности ООН, поддержавших Резолюцию №47, Великобритания должна не только выразить свою позицию по поводу происходящего, но и выступить в качестве посредника между Индией и Пакистаном, чтобы избежать конфликта.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.