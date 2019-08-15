Исламабад, , 14:37 — REGNUM

14 августа Пакистан призвал провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить напряженную ситуацию, возникшую в регионе после решения Нью-Дели лишить штат Джамму и Кашмир особого статуса.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, министр иностранных дел Исламской республики Шах Мехмуд Куреши сообщил, что направил в ООН письмо с просьбой провести специальное заседание. Известно, что просьбу министра в ООН передала постоянный представитель Пакистана Малиха Лоди. Шах Мехмуд Куреши отметил, что опасается новых провокаций со стороны Индии, которая, по мнению министра, будет стремиться отвлечь внимание мирового сообщества от происходящего в Кашмире.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.