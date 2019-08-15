Москва, , 14:27 — REGNUM

Трудно, честно говоря, понять, что именно по смыслу имеет в виду Джон Болтон, когда обвиняет Россию в «краже американских технологий». Всё, что связано с оружием, связано с войной, является производным от состояния войны, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин 14 августа, комментируя заявление помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о краже американских военных технологий Россией.

«Состояние войны, которую Запад ведёт против России, очевидно сегодня как так же, как в период между Первой и Второй мировыми войнами или в годы «холодной войны».

Значит, речь идёт не о «краже», а о разведке и контрразведке. Другими словами, помощник президента США по национальной безопасности похвалил российскую разведку и расписался в слабости перед лицом её действий контрразведки США. Порадуемся!

Если же говорить по сути проблемы, то в 1990-е годы американцы при попустительстве компрадорского режима Бориса Ельцина вывезли из нашей страны такой объём технологической и другой секретной информации, имеющей важнейшее значение для обеспечения безопасности страны, что компенсировать это мы сможем ещё не скоро.

Тем не менее наши военные технологии вызывают возрастающее беспокойство американцев, многое им непонятно, многое для них становится неожиданностью. Значит, не все в те годы поддались прозападному зомбированию; значит, многие сумели уберечь важную документацию от передачи противнику. Спасибо им!

Думаю, однако, что, говоря о «краже», Джон Болтон наводит тень на плетень: не в «краже» дело, а в реальном научном рывке наших конструкторов, поддержанном, естественно, соответствующей развединформацией по американским вооружениям.

Тот факт, что военно-технологический потенциал России и её союзнические связи «остаются реальной проблемой для Соединенных Штатов и их союзников» — это хорошо.

Мы уже давно вступили в новые времена сдерживания потенциальных агрессоров, зарящихся на Россию, и это сдерживание, как мы видим, работает», — высказал свою точку зрения Демурин.

Как сообщало ИА REGNUM, комментируя аварию под Северодвинском (Архангельская область), помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Россию в краже американских технологий, связанных с созданием, в том числе гиперзвукового оружия.

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