Додома, , 16:41 — REGNUM

Танзания обозначила девять приоритетных направлений, которые страна будет реализовывать, занимая пост председателя в Сообществе развития Юга Африки (САДК), одним из которых является установление суахили в качестве официального языка организации.

По информации танзанийского новостного издания «HabariLeo», среди других приоритетных задач были отмечены требование от международного сообщества снять экономические санкции с Зимбабве, повышение занятости молодежи, решение проблем женщин, детей, разрешение гендерных вопросов и проблем здравоохранения, в особенности в области охраны здоровья женщин, развитие промышленности и активизация региональной торговли.

Министр иностранных дел и сотрудничества в Восточной Африке Танзании Паламагамба Кабуди сообщил об этом журналистам после того, как ему были переданы полномочия председателя Совета Министров САДК, должность которую занимал до этого вице-премьер и министр международных отношений Намибии Нетумбо Нанди Ндиитва.

Выступая после открытия заседания Совета Министров в городе Дар-эс-Саламе, Кабуди заявил, что лозунгом текущей встречи является «Совместное развитие устойчивой промышленности, активизация региональной торговли и увеличение занятости».

Отдельно министр отметил установление суахили в качестве официального языка САДК. По его словам, этот вопрос будет вынесен на обсуждение среди государств-членов организации. Министр особо подчеркнул, что данный язык использовался во время борьбы за независимость стран Африки.

Кабуди добавил, что суахили преподают в настоящий момент более чем в 58 университетах мира, и он является 10-м по популярности в мире. В связи с этим Танзания будет продвигать становление суахили в качестве не только основного языка в восточноафриканской части континента, но и в САДК и, в конечном счете, стремиться к установлению суахили в качестве языка, объединяющего весь континент.

Он подчеркнул, что в скором времени суахили станет языком Африки, поскольку он уже является официальным в Африканском союзе. Кроме того, в ЮАР и Зимбабве недавно начали преподавать суахили в начальной и средней школе.

Кабуди упомянул, что попытка распространить язык суахили на региональном уровне была предпринята президентом Танзании Джоном Магуфули во время его визита в Малави, ЮАР, Намибию, Зимбабве, в ходе которых он вручил руководителям стран словарь суахили.

По словам Кабуди, председатель САДК (президент Магуфули) в своем выступлении будет говорить на языке суахили.

«На следующем заседании сообщества суахили будет официальным языком», — заявил министр.