Сеул, , 15:34 — REGNUM

Несмотря на крайне неудовлетворительное состояние отношений Южной Кореи и Японии, премьер-министр Ли Нак Ён получил приглашение принять участие в церемонии коронации нового императора Японии Нарухито. Об этом сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо».

Церемония пройдёт 22 октября. Также ожидается присутствие вице-президента США Майкла Пенса и заместителя председателя КНР Ван Цишаня. По словам дипломатического источника «Чосон Ильбо», участие в данном мероприятии чиновника рангом ниже премьер-министра означало бы оскорбление и обострило бы и без того непростые отношения двух стран.

Конфликт между Южной Кореей и Японией набирает обороты с июля 2019 года, когда Токио ввёл экспортные ограничения на поставку в Южную Корею материалов и компонентов, необходимых для производства полупроводников и электронной продукции. Это стало ответом на арест южнокорейским Верховным судом активов японских компаний для выплаты компенсаций жертвам принудительного труда, пострадавшим в 1910—1945 годах, когда Корея была колонией Японии.