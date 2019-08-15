Сеул, , 15:19 — REGNUM

Министерство обороны Южной Кореи намерено укрепить боевые возможности отечественных систем противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом сообщает южнокорейский информационный портал KBS.

Речь идёт о комплексной системе защиты под названием KAMD, предназначенной, главным образом, для отражения возможной ракетной атаки со стороны Северной Кореи. Модернизация системы входит в план развития вооруженных сил в 2020—2024 годах.

В частности, планируется принять на вооружение бомбы, испускающие электромагнитный импульс, способный вывести из строя все электронные устройства в зоне поражения. С их помощью возможно фактически лишить управления самолеты, ракеты и другие летательные аппараты даже без физического контакта с ним. Кроме того, на кораблях ВМФ, оснащённых системой «Иджис» будут установлены новые ракеты ПВО SM-3 с большим радиусом действия. Также планируется постройка нескольких транспортных кораблей для быстрой переброски истребителей «стелс» пятого поколения F-35B.

Всего на реализацию пятилетнего плана модернизации всех вооруженных сил, включая ПВО и ПРО, планируется потратить 237 млрд долларов, или 47,4 млрд долларов в год, что на 3,8 млрд больше, чем в 2019 году.