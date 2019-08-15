Пхеньян, , 15:28 — REGNUM

Один из транспортных кораблей, который ранее подозревали в незаконной перевозке грузов из КНДР, был замечен в северокорейском порту Нампхо. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

На спутниковом снимке, опубликованном американской компанией Planet Labs 14 августа, заметен 110-метровый сухогруз, а рядом с ним — большое количество материалов чёрного цвета, предположительно, угля. Это уже четвёртый корабль, замеченный в августе в порту Нампхо. В Вашингтоне намерены расследовать все случаи нарушения санкций против КНДР самым тщательным образом.

Эксперты предполагают, что в Нампхо ведётся отгрузка добытого в КНДР антрацитового угля, который идёт на экспорт. На вырученные средства Пхеньян покупает каменный уголь и другое топливо, необходимое для поддержания работы электростанций. Поставка угля в КНДР и его импорт полностью запрещены резолюцией Совета Безопасности ООН 2371, принятой в августе 2017 года.