Анкара, , 15:53 — REGNUM

Согласно информации, предоставленной греческим веб-сайтом vice.com.gr, 29-летний гражданин Турции с 26-летней женой, находящиеся в Греции, запросили политического убежища в стране.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, молодой человек является сторонником Фетхуллаха Гюлена, разыскиваемым турецкими властями после попытки государственного переворота 15 июля 2016 года. Есть сведения, утверждающие, что гражданин, имя которого не раскрывается, состоит в родственных связях с Адилем Оксюзом, бывшим «тайным имамом» движения Гюлена, внедренным в ряды ВВС Турции. Кроме того, членами движения были отец и дед молодого человека.

Сообщается, что турецкий гражданин что после обвинения, предъявленного ему после провала попытки государственного переворота, в 2018 бежал с супругой в Македонию, а потом перебрался в Грецию, посчитав ее более подходящей с точки зрения возможности выдачи.

По данным греческих источников, в январе-марте 2019 года более 1,1 тыс. граждан Турции запросили в Греции политического убежища.