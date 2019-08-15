Москва, , 14:02 — REGNUM

Получить российское гражданство в упрощённом порядке могут почти три миллиона граждан Украины. Такие цифры привела руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.

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Также, по её словам, которые приводит ТАСС, в связи с наплывом желающих получить гражданство Российской Федерации МВД России планирует увеличить штатную численность миграционных подразделений ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке выдачи российских паспортов жителям Донбасса. Для рассмотрения заявок на получение гражданства России от «лиц, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей», был установлен трёхмесячный срок.

17 июля был подписан ещё один указ, расширяющий категории граждан Украины, имеющих право на получение российского гражданства в упрощённом порядке. Из ранее принятого главой государства указа исключена формулировка об «отдельных районах» Донецкой и Луганской областей Украины. Таким образом, теперь на упрощённое получение гражданства России могут рассчитывать как жители ДНР и ЛНР, так и жители подконтрольных Киеву территорий этих областей.