ЗАТО Звёздный, , 14:01 — REGNUM

В Пермском крае с ЗАТО Звездный с 1 января 2020 года снимут статус закрытого административно-территориального образования. Такая информация содержится в проекте указа президента «Об упразднении закрытого административно-территориального образования — поселка Звездный Пермского края», который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Разработчик документа — Минэкономразвития России, сообщает издание «Коммерсантъ».

По данным СМИ, законодательная и исполнительная власть против упразднения. В Звездном расположено суворовское военное училище на 560 воспитанников. Кроме того, в оперативном управлении Минобороны 30 объектов. Чиновники опасаются, что за снятием статуса ЗАТО последует рост социальной напряженности в Звездном.

Примечательно, что Звездный получает дотацию из федерального бюджета. Со сменой статуса он не потеряет финансовую поддержку. Поток денег будет идти уже из краевой казны. В 2019 году сумма дотации составляет 38 млн рублей.

Эксперты полагают, что после перемены возможны два варианта: либо Звездный становится самодостаточным муниципальным образованием, либо он сливается с Пермским муниципальным районом и становится его административным центром.