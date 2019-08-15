Солнечногорск, Московская область, , 14:07 — REGNUM

Социальная и гуманитарная поддержка Донецкой и Луганской Народных Республик будет продолжена. Об этом заявил 15 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на форуме «Территория смыслов» в Солнечногорске.

Министр заверил, что жители Донбасса будут и дальше получать от России гуманитаруню помощь, им будут помогать в решении социальных проблем, выдавать паспорта. Москва будет жёстко отстаивать на международной арене необходимость строгого выполнения Минских договоренностей, подчеркнул он.

Обвинения в подрыве Минских соглашений, которые звучали в адрес России, в частности, из-за упрощенной выдачи российских паспортов, неправомерны. Договоренности не запрещают социальную и экономическую поддержку Донбасса, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, с середины июня 2019 года жители Донбасса стали получать российские паспорта в упрощенном порядке. К 14 августа паспорта получили 9825 жителей ДНР.

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