Брюссель, , 13:48 — REGNUM

Хештегом предложила поддержать туристическую отрасль Грузии депутат Европейского парламента Маркета Грегорова в своем письме в Европейский Совет.

По её мнению, жители ЕС могут скомпенсировать значительные убытки в грузинской экономике из-за снижения туристического потока из России. Однако, кроме предложения о хештеге, Грегорова не предлагает никаких реальных мер.

Депутат просит ЕС предоставить план мер для поддержки Грузии. По её мнению, Москва, ограничив авиасообщение, якобы целенаправленно пытается запугать Тбилиси. «Это попытка запугать нашего близкого союзника», — считает Грегорова.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе заявила, что ущерб экономики Грузии из-за снижения туристического потока составил около $700 млн.

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