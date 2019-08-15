Оренбург, , 13:41 — REGNUM

Заявления Вашингтона о возможном выходе из Всемирной торговой организации (ВТО) являются безответственными. Такое мнение сегодня, 15 августа, на Международном молодежном форуме «Евразия Global» в Оренбурге высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

МИД Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: Трамп заявил, что США могут выйти из ВТО «если потребуется»

Дипломат отметила, что многие страны тратили десятилетия на то, чтобы гармонизировать свои экономики с системой ВТО.

«И вдруг крупнейшая страна говорит: «А мы не исключаем, что выйдем оттуда». Это как?» — недоумевает Захарова.

При этом официальный представитель российского внешнеполитического ведомства обратила внимание, что за каждой экономикой стоят не просто цифры, а «жизни людей».

«Как можно так безответственно […] решать судьбу мира? Так нельзя», — уверена дипломат.

Также по теме: В Кремле прокомментировали возможный выход США из ВТО

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что Вашингтон может выйти из Всемирной торговой организации, «если это потребуется». Американский лидер уверен, ВТО лишь только помогает другим странам «пользоваться» США для собственного обогащения, отметив, что решение допустить Китай в организацию было «ужасным».

По мнению министра экономического развития России Максима Орешкина, потеря такого крупного игрока как США для самой организации не станет фатальной, однако неизбежно повлечёт серьёзное изменение конфигурации групп интересов и «тактических союзов» внутри организации. Глава ведомства считает, что это даст толчок к реформированию ВТО и совершенствованию правил «по тем направлениям, по которым переговоры давно находятся в тупике».

Читайте ранее в этом сюжете: Орешкин: Выход США из ВТО послужил бы толчком для её реформирования