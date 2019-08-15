Рим, , 13:32 — REGNUM

Ранним утром 15 августа судно испанской неправительственной организации (НПО) Proactiva Open Arms со 147 нелегальными мигрантами на борту встало в нескольких сотнях метров от входа в порт итальянского острова Лампедуза. Накануне административный суд в Риме отменил запрет судну на швартовку в порту, изданный министром внутренних дел Италии Маттео Сальвини, пишет газета Kronen Zeitung.

Римский суд обосновал свое решение тем, что изданный запрет нарушает нормы международного права. Однако Сальвини обратился с жалобой на решение судьи в государственный совет и уже подписал новый запрет.

Тем временем между Мальтой и Лампедузой ждет решения еще один корабль НПО под названием Ocean Viking. На его борту находятся 356 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе судно Open Arms посетил голливудский актер Ричард Гир. Маттео Сальвини посоветовал звезде «приютить» несчастных мигрантов у себя на виллах.