Токио, , 14:19 — REGNUM

14 августа в правительстве Японии сообщили, что Токио и Сеул договариваются о встрече в рабочем формате на уровне министров иностранных дел на американском Гуаме. Встреча предположительно пройдет 16 или 17 августа.

Основной темой переговоров станет решение Верховного суда о выплате компенсаций японскими компаниями за принудительный труд в военное время. Японская сторона намерена принять меры для нормализации отношений между странами и избежать нанесения ущерба японским компаниям. Кроме того, будет обсуждаться взаимное ужесточение экспортного контроля.

По сообщению японской новостной газеты «Токио Симбун», стороны выбрали третью страну, чтобы не стимулировать антияпонские и антикорейские общественные настроения в обеих странах.