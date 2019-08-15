Токио, , 13:54 — REGNUM

14 августа правительственные источники сообщили, что госсекретарь США Майк Помпео выразил своё «понимание» позиции Японии в споре с Южной Кореей по вопросу принудительного труда в военное время.

Помпео Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По сообщению японской новостной газеты «Тюнити Симбун», Помпео обсудил японо-южнокорейские отношения с главой МИД Японии Таро Коно 1 августа на полях саммита АСЕАН (Ассоциации стран Юго-Восточной Азии) в Бангкоке.

Позиция Японии по вопросу принудительного труда в военное время заключается в том, что все претензии были урегулированы Соглашением между двумя странами в 1965 году. Однако постановления Верховного суда Южной Кореи о выплате компенсаций японскими компаниями противоречат ему. Коно также отметил, что, в случае подтверждения компенсационных выплат, Соглашение утратит силу, а его основа, Сан-Францисский мирный договор 1951 года по итогам Второй мировой войны между Японией и союзниками, тоже должен будет подвергнуться ревизии.

Помпео, согласно правительственным источникам, сказал, что изменить или отменить договор 1951 года в принципе невозможно.