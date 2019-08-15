Нуук, Дания, , 13:26 — REGNUM

В Гренландии Kalaallit Airports подписал контракт с датским консорциумом Munck Gruppen о постройке двух современных аэропортов на территории острова. Об этом сообщил исполнительный директора Kalaallit Airports Петер Вистофт. Соглашение о возведении двух новых аэропортов было подписано на фоне политического кризиса в Гренландии: председатель совета самоуправления острова Ким Кильсен потерял поддержку 6 из 10 членов законодательного собрания, однако удержал пост главы партии Сиумут — об этом сообщает датское информационное агентство «DR» («Радио Дании»).

Изначально церемонию подписания соглашения планировалось провести в Гренландии, однако, ввиду возникшего политического кризиса, мероприятие пришлось перенести в неизвестное место в Копенгагене, куда доступ представителям СМИ был закрыт. Нестабильность в гренландском правительстве вызвана как раз недовольством финансового и налогового комитетов, которые призывали отказаться от сотрудничества с Munck Gruppen из-за нерентабельности проекта. В результате шесть членов Инатсисартута (парламента), а также один член Наалаккерсуисута (правительства), выдвинули вотум недоверия Киму Кильсену.

Два новых аэропорта, которые частично финансируются за счет датского бюджета, должны быть готовы к введению в эксплуатацию к концу 2023 года. Ожидается, что постройка этих двух объектов значительно увеличит туристический поток в Гренландию.