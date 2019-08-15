Осло, , 13:48 — REGNUM

Норвегия лишила гражданства осужденного за планирование теракта в Италии мужчину. Об этом заявил министр по делам образования и интеграции Норвегии Ян Торе Саннер.

Министр отказался назвать причины такого решения. Ранее этим летом стало известно, что норвежские власти все же одобрили процедуру получения гражданства осужденным, несмотря на то, что он уже находился в розыске за планирование теракта на территории Италии. Однако впоследствии решение было изменено: теперь у осужденного есть только гражданство Ирака. В настоящее время мужчина находится под стражей в Норвегии, и норвежские власти намерены сообщить своим итальянским коллегам о поимке преступника — об этом пишет норвежская газета Verdens Gang («Верденс Ганг»).

Итальянские власти также в ближайшие время должны принять решение о том, будут ли они запрашивать у Норвегии экстрадиции преступника или нет.