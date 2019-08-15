Киев, , 13:15 — REGNUM

Задержание замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрия Грымчака грозит раскрытием коррупционной цепочки, к которой причастны чиновники Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Об этом 15 августа заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт Андрей Вигиринский.

«Появляются разные сообщения. между кем происходила коммуникация. Интересно, что в этом вопросе появляется структура Киевской городской государственной администрации (Управление охраны культурного наследия и заповедников Министерства культуры — ред.). Учитывая, какая сейчас напряженная ситуация с главой КГГА — мне не понятно, как мог трезвомыслящий человек в этот политический период поверить в то, что кто-то заплатит 1 млн долл за решение вопросов со структурой, которая не факт, что через неделю будет возглавляться прежним человеком (о председателе КГГА Виталие Кличко — ред.). Жадность порождает бедность», — отметил Вигиринский.

«Следующий этап — разговор с КГГА… Сначала задерживают тех людей, которые непосредственно получают вознаграждение, а дальше после документирования факта раскручивается цепочка по остальным причастным лицам», — добавил Вигиринский.

Как сообщало ИА REGNUM, поздним вечером 14 августа сотрудники Службы безопасности Украины, Генпрокуратуры и Национального антикоррупционного бюро задержали замминистра МинВОТ Грымчака при получении взятки в 480 тысяч долларов. Согласно информации силовиков, всего Грымчак потребовал за свои услуги от одного из застройщиков 1,1 миллиона долларов. В доме Грымчака провели обыск, после чего чиновник оказался на допросе в Генеральной прокуратуре Украины. Сейчас Грымчак и его неназываемые сообщники задержаны и помещены в ИВС, решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.

Ранее 14 августа правительство Украины отказалось рассматривать согласование на увольнение Виталия Кличко с должности председателя КГГА. 30 июля руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что ему предлагали 20 млн долларов за то, чтобы «не двигать» Кличко с должности председателя КГГА. Ранее офис Зеленского обратился к правительству с просьбой уволить мэра Киева Кличко с должности председателя КГГА.