Аддис-Абеба, , 14:09 — REGNUM

По данным посольства Эфиопии в Претории, южноафриканская полиция освободила эфиопских граждан, имеющих лицензии на ведение бизнеса и вид на жительство в ЮАР. Во внешнеполитическом ведомстве Эфиопии, тем не менее, не сообщили число граждан страны, отпущенных на свободу.

Министерство иностранных дел Эфиопии на прошлой неделе сообщило о задержании 150 эфиопов полицией Южной Африки в связи с незаконным бизнесом и продажей контрафактной продукции, и поэтому министерству пришлось направлять ходатайство своим южноафриканским коллегам, чтобы граждане Эфиопии были отпущены, либо же их вина была доказана. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

Тем не менее, в пресс-релизе эфиопского посольства сообщается, что те граждане, у кого есть лицензии и документы на проживание, были освобождены благодаря усилиям министерства иностранных дел Эфиопии, предпринятым в партнерстве с главами эфиопских ассоциаций по вопросам бизнеса и видными представителями деловых кругов страны. Посольство также указало в заявлении, что оно будет продолжать внимательно следить за положением оставшихся эфиопских заключенных в южноафриканской тюрьме временного содержания с целью добиться и их скорейшего освобождения.

Напомним, что около 600 иностранцев были арестованы в ходе полицейского рейда против незаконной торговли в Йоханнесбурге, ЮАР, 10−11 августа 2019 года, в числе которых оказались и 150 граждан Эфиопии.