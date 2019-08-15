Москва, , 13:10 — REGNUM

Формальности, необходимые для награждения пилотов экстренно севшего в Подмосковье лайнера, будут выполнены в кратчайшие сроки. Об этом сообщил 15 августа журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пескову задали вопрос о возможном награждении лётчиков, и он напомнил, что государственные награды присуждаются указом президента. После того, как поступят необходимые документы, формальности в Кремле выполнят как можно скорее.

Нет никаких сомнений, что герои будут награждены, заверил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа пилотам удалось посадить прямо в поле самолет, в двигатель которого попала птица. На борту находились 226 пассажиров, из которых 23 получили травмы. Самолет принадлежит «Уральским авиалиниям», он следовал из Москвы в Симферополь и вылетел из аэропорта «Жуковский».

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