Киев, , 13:06 — REGNUM

На Украине следующий политический цикл может произойти намного быстрее, чем сейчас всем кажется. Об этом 15 августа заявил в эфире одного из украинских телеканалов политтехнолог Тарас Загородний.

«Тот, кто станет единым кандидатом от оппозиции, — имеет большие шансы (получить власть — ред.) в следующем политическом цикле, который может произойти быстрее, чем нам кажется. Потому что вызовы, с которыми сейчас будет сталкиваться «Слуга народа», чрезмерно большие для такой достаточно рыхлой и неопределенной фракции», — сказал Загородний.

В частности, он считает, что у занявшей на выборах второе место партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» есть неплохие шансы «закрепить за собой оппозиционное первенство».

«Если будет активная работа «Оппозиционной платформы — За жизнь» — они смогут получить это место. Но вопрос в том, что в ближайшее время многие партии также будут заявлять о своей оппозиционности. Некоторые депутаты в «Слуге народа» также будут говорить, что у них есть отдельное мнение. Борьба за место под оппозиционным солнцем будет достаточно жесткой, потому что неизвестно, что у нас будет с экономикой», — добавил Загородний.

По его словам, на сегодняшний день уже очевидно, что президент Владимир Зеленский не собирается снижать коммунальные тарифы и добиваться мира в Донбассе.

«У нас в четвертом квартале много вопросов относительно выполнения бюджета, непонятная конъюнктура рынка, неизвестно, что будет происходить с тарифами, потому что люди ходят от господина Зеленского, в первую очередь, снижения тарифов и мира. А они это не собираются делать. Посмотрим, что вообще будет происходить до нового года», — подытожил Загородний.

Как сообщало ИА REGNUMранее глава партии Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что политическая сила не получала официальных предложений относительно формирования коалиции в Верховной раде нового созыва. Соответственно, прошедшие в парламент 4 другие партии остаются в оппозиции. Напомним, что речь идет об «Оппозиционной платформе — За жизнь», «Европейской солидарности» Порошенко, «Батькивщины» Тимошенко и «Голосе» Вакарчука.