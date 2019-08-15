Приштина, , 13:42 — REGNUM

14 августа суд Республики Северной Македонии принял решение освободить бывшего бойца УЧК (Освободительной армии Косово) Томора Морины и отказать Сербии в его экстрадиции в связи с тем, что Сербия не выполнила юридических условий, необходимых для этого.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», в тот же день министр иностранных дел Косово Бехджет Пацолли публично выразил благодарность властям Северной Македонии за освобождение Морины на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, Томор Морина был задержан на границе по пути из Северной Македонии в Косово. В Сербии Морину обвиняют в совершении преступлений против человечности в 1998 году.