Иерусалим, , 13:39 — REGNUM

Министр социального обеспечения Израиля Хаим Кац предстанет перед судом по обвинению в незаконном получении денежных средств. Такое решение было принято 14 августа юридическим советников правительства Израиля Авихаем Мандельблитом, сообщило израильское информационное агентство Ynet.

Согласно заключению юрсоветника, министр Кац участвовал по просьбе израильского бизнесмена Моти Бени-Ари в продвижении законопроектов, игнорируя явный конфликт интересов. Таким образом, глава министерства незаконно заработал несколько миллионов долларов.

Ожидается, что в связи с предъявленными обвинениями министр Кац в ближайшее время подаст в отставку.