Иерусалим, , 13:01 — REGNUM

Глава радикального движения ХАМАС Яхья Синвар вновь выступил с угрозой в адрес Израиля в ходе празднования Курбан-байрам в секторе Газа 13 августа. Как сообщил израильский информационный портал Ashdod Online, лидер движения пригрозил Израилю мощнейшим ракетным ударов в случае очередной наземной операции.

«Если Израиль начнет операцию, мы ударим по израильским городам сотней ракет одним залпом. Мы уничтожим армию Израиля», — заявил Синвар в ходе своего выступления перед жителями сектора Газа. Кроме того, лидер ХАМАСа подчеркнул, что Армия Обороны Израиля (ЦАХАЛ) «не смогла справиться с жителями Газы» во время прошлой военной операции.

Позже Синвар добавил: «Мы пытаемся избежать войны, но мы создаем ракеты, роем туннели и настраиваем нашу молодежь.»