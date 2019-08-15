Сеул, , 13:04 — REGNUM

В Южной Корее выразили обеспокоенность визитом японских законодателей в храм Ясукуни. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства иностранных дел страны.

«Мы обеспокоены тем, что представители японского правительства вновь отдали дань уважения солдатам в храме Ясукуни, который считается символом японского милитаризма», — сообщили представители министерства.

По сообщению агенства Kyodo, 15 августа Синдзо Абэ направил от своего имени ритуальное подношение к синтоистскому храму Ясукуни, однако от посещения храма премьер-министр отказался.

Известно, что около 50 членов парламента Японии посетили храм Ясукуни по случаю 74-й годовщины капитуляции Японии.

В храме Ясукуни хранятся памятные таблички с именами 2,46 млн солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, среди них имена 14 военных преступников Второй мировой войны.