Сеул, 15 августа 2019, 13:04 — REGNUM
В Южной Корее выразили обеспокоенность визитом японских законодателей в храм Ясукуни. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства иностранных дел страны.
«Мы обеспокоены тем, что представители японского правительства вновь отдали дань уважения солдатам в храме Ясукуни, который считается символом японского милитаризма», — сообщили представители министерства.
По сообщению агенства Kyodo, 15 августа Синдзо Абэ направил от своего имени ритуальное подношение к синтоистскому храму Ясукуни, однако от посещения храма премьер-министр отказался.
Известно, что около 50 членов парламента Японии посетили храм Ясукуни по случаю 74-й годовщины капитуляции Японии.
В храме Ясукуни хранятся памятные таблички с именами 2,46 млн солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, среди них имена 14 военных преступников Второй мировой войны.