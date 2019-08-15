Сараево, , 13:06 — REGNUM

Сербский представитель и член президиума БиГ (Боснии и Герцеговины) Милорад Додик, заявил, что у БиГ нет пути в НАТО (Североатлантический альянс). Он также добавил, что заявления о том, что республика отходит от политики нейтралитета — это спекулирование информацией. Об этом сообщает боснийский информационный портал Кликс.

На прошлой неделе Милорад Додик заключил соглашение с лидером Партии демократическое действие (Боснийская партия, представляющая, по большей части интересы мусульман Боснии и Герцеговины) Бакиром Изетбеговичем и лидером партии Хорватское демократическое содружество БиГ (партией, представляющей по большей части интересы боснийских хорватов) Драганом Човичем о намерении Боснии и Герцеговины подписать годовой национальный план сотрудничества республики с НАТО.

Додик сказал, что годовой национальный план (представляющий из себя элемент интеграции БиГ в НАТО), не будет играть серьезной роли для Брюсселя, поскольку Республика Сербская выступает против вступления БиГ в альянс и не хочет, чтобы уровень сотрудничества с блоком превышал тот уровень, на котором сейчас находится сотрудничество Сербии и НАТО.

«Пути в НАТО нет. Мы, в этом отношении, привязаны к Сербии. Если Сербия вступит в НАТО через сто лет, мы это сделаем. Если Сербия не вступит в НАТО через 300 лет, мы тоже не вступим. Пока я лидер Республики Сербской, так и будет. На сегодняшний день нам достаточно и тех совместных программ с альянсом, что уже имеются», — сказал Додик.