Чебоксары, , 12:57 — REGNUM

Заявления, подобные ультиматуму Американской организации славистов в связи с арестом студентов и задержаниями участников мирных протестов, будут появляться в большом количестве и ничего экстраординарного в них нет. Очевидно, есть задача создать в нашей стране массовую, ориентированную на Запад оппозицию. Об этом ИА REGNUMзаявил Дмитрий Евсеев, руководитель фракции КПРФ в Чебоксарском горсобрании. При этом он выразил недоумение поведением силовых структур из «цепи «космонавтов», которые только привлекают внимание молодежи, готовой участвовать в протестах «по приколу».

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«На мой взгляд, ключевыми в заявлении американских славистов являются слова о появившихся у них ассоциациях с Советским Союзом и сопутствующих тревогах. У либералов вообще и у американских либералов в частности весьма своеобразный подход к борьбе за права человека. Я хорошо помню, как в 90-е годы разгоняли митинги коммунистов, а уж про нарушения избирательных прав и преследования кандидатов от КПРФ можно целые книги написать. Студентам-активистам левых движений в ельцинские времена грозили отчислением не только в Москве, но и, к примеру, в Чувашии. Это было массовым явлением и почему-то у американских славистов всё это тревог не вызывало.