Белград, , 14:39 — REGNUM

Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич, комментируя совместное заявление США (Соединенных Штатов Америки), Великобритании, Франции, Германии и Италии о нормализации отношений (Приштина отменяет стопроцентные пошлины на сербские товары, а Белград не лоббирует отзыв признания независимости Косово), сказал, что Сербия будет преследовать свои интересы. Об этом сообщает сербская телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

Он подчеркнул, что нельзя ставить в равные условия Косово, нарушающее условия договора о свободной торговли (ЦЕФТА — договор о свободной торговли между странами Западных Балкан, куда входят Сербия и Косово), и Сербию, которая пытается не допустить не легитимного членства Косово в международных организациях.

«Ситуации, в которых наше государство стремится не допустить не легитимного членство Косово в международных организациях и в которых Приштины нарушает международные соглашения, не сопоставимы» — сказал Джурич.

Директор канцелярии по Косово также добавил, что сербское руководство приняло к сведению совместное заявление западных стран по косовскому урегулированию, однако свою внешнюю и внутреннюю политику по данному вопросу Белград будет проводить в соответствии со своими национальными интересами.