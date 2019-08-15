Киев, , 12:51 — REGNUM

Новая команда президента Украины Владимира Зеленского явно меняет подходы к урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом 15 августа заявил в эфире одного из украинских телеканалов политолог-международник Сергей Толстов, комментируя отставку Романа Безсмертного с поста переговорщика от Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

По словам эксперта, Безсмертный нарушил государственную дисциплину и не оправдал доверие новой администрации — «это совершенно понятно».

«Нельзя назначать на какие-либо функциональные должности людей с чувством собственного величия, потому что они нанесут вред и стране, и линии власти. Зеленский, насколько я пониманию проект его намерений, хочет попробовать использовать разные возможности, чтобы или прекратить конфликт, или заморозить его. Заморозить более реально, чем прекратить, потому что для этого надо меньше амбиций и возможностей», — пояснил Толстов.

При этом, по его словам, у Киева нет возможности навязывать «нормандской четверке» и миру свою стратегию решения конфликта в Донбассе. Также Толстов поддержал решение Зеленского назначить экс-президента Леонида Кучму главным представителем Украины на переговорах ТКГ в Минске.

«У Украины нет возможности диктовать (свои условия — ред.) ни нормандскому формату, ни миру, что они должны делать для урегулирования украинских проблем… Кучма не отвечает за страну и экономику с 2004 года, когда рост экономики был 12,9% ВВП. Для Украины и Европы это — рекорд. Для нас сейчас это память о несбывшихся надеждах. Кучма был более успешным президентом чем Ющенко, Янукович и Порошенко. Вешать на него всех собак глупо», — добавил Толстов.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе один из представителей «партии войны» в Киеве Безсмертный призвал Киев приостановить участие Украины в минском формате переговоров до заседания «нормандской четверки» в знак протеста против гибели четверых украинских солдат под Павлополем (Донетчина). После этого президент Зеленский подписал указ об увольнении Безсмертного с постапереговорщика от Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам.

«После (гибели военных)… надо было заявить о выходе из Минского процесса, пока не накажут тех, кто совершил это. Ведь это очень опасная вещь, которая может привести к широкомасштабному конфликту. Надо перекрывать КПВВ, ведь неизвестно, где это еще может произойти… Далее перекрыть коммуникации, потому что, не дай Бог, сейчас начнется стрельба, ударят, условно, по газопроводам и водопроводам — это будет катастрофа. Но в результате мы получили звонок (Зеленского) Путину, что свидетельствовало о том, что вокруг президента не смогли объективно оценить, что произошло, а надо было открыть ответный огонь», — заявил позже в одном из телеинтервью сам Безсмертный.