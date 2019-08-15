Нью-Дели, , 15:18 — REGNUM

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что с 2014 года, когда Бхаратия джаната парти (БДП) пришла к власти, правительство Индии добилось рекордно тесных связей со странами Персидского залива. Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар со ссылкой на интервью индийского лидера.

Нарендра Моди, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что связи со странами Персидского залива чрезвычайно важны для Индии. В указанных странах трудятся около 9 млн индийцев, чьи денежные переводы на родину способствуют развитию экономики южноазиатского государства. С другой стороны, именно регион Персидского залива играет значительную роль в обеспечении энергетической безопасности Индии.

В ходе интервью Нарендра Моди отметил, что развитие отношений со странами Персидского залива было и остаётся одним из приоритетных направлений внешней политики его правительства. По словам премьер-министра Индии, Нью-Дели удалось установить рекордно тесные связи с данным регионом благодаря постоянному взаимодействию, открытости и искренности обеих сторон. Напомним, что до недавнего времени страны Персидского залива традиционно являлись союзниками Пакистана.