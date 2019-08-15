Нью-Дели, , 14:28 — REGNUM

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что правительство Индии намерено развивать штат Джамму и Кашмир в тех направлениях, которые выберут местные жители. Об этом 14 августа сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

Нарендра Моди Иван Шилов © ИА REGNUM

В интервью Нарендра Моди подчеркнул, что политические династии и бизнесмены штата Джамму и Кашмир выступили против отмены привилегий субъекта федерации потому, что теперь им предстоит «делиться плодами развития с остальным местным населением, которое ранее прозябало в нищете». По словам премьер-министра Индии, статья 370 Конституции Индии закрепляла не только особые права и привилегии Джамму и Кашмира, но и дискриминацию женщин, нарушение прав детей в регионе. Нарендра Моди заявил, что теперь будущее Джамму и Кашмира наконец будет принадлежать его народу.

Напомним, что 5 августа 2019 года министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил об отмене статьи 370 Конституции Индии и ликвидации особого статуса Джамму и Кашмира. Впоследствии штат будет разделён на два субъекта федерации: Джамму и Кашмир, где будет избрано собственное законодательное собрание, и Ладакх, управление которым будет осуществляться федеральным правительством напрямую. Парламент Индии одобрил нововведения 6 августа.