Киев, , 12:48 — REGNUM

Лондонский суд не возвращал компании «Нафтогаз» право назначать главу компании «Укрнафта», подконтрольной олигарху Игорю Коломойскому, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко 15 августа в интервью изданию «Экономическая правда».

«Мы пытались это право у Коломойского забрать через Лондонский арбитраж, но мы проиграли по этому пункту. Это произошло до того, как я начал заниматься «Укрнафтой», то есть я не отвечал за арбитраж с миноритарными акционерами», — рассказал он.

Витренко рассказал, что, по мнению суда, «Нафтогаз» добровольно согласился поддерживать ту кандидатуру на пост главы «Укрнафты», которую выдвинут миноритарные акционеры компании, то есть группа «Приват» Коломойского.

В результате конфликт удалось решить путём создания наблюдательного совета, в котором часть членов назначает «Нафтогаз», а часть — акционеры.

«В обмен на это миноритарии добровольно отказались от своего права, как вы понимаете очень ценного, фактически назначать СЕО (Chief Executive Officer или главный исполнительный директор — ИА REGNUM )», — добавил Витренко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский эксперт в сфере энергетики Юрий Корольчук заявил, что «Нафтогаз» и «Укрнафта» занимаются совместным вымыванием денег из государственного бюджета Украины.

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