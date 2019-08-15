Нью-Дели, , 14:11 — REGNUM

Генеральный секретарь правящей Бхаратия джаната парти (БДП) Рам Мадхав заявил, что в отличие от других государств влияние Индии в Юго-Восточной Азии укрепляли монахи. Об этом 14 августа сообщило индийское новостное издание Амар уджала.

Рам Мадхав, выступая на семинаре по культурным связям Индии с Юго-Восточной Азией, подчеркнул, что влияние Индии и Китая в указанном регионе распространялось разными способами. По словам лидера БДП, основу для развития отношений Китая и стран Юго-Восточной Азии заложила военная экспансия, за которой последовала торговля. В случае Индии связующим звеном стали монахи и другие деятели культуры, вслед за которыми в Юго-Восточную Азию прибыли мореплаватели и торговцы.

Рам Мадхав отметил, что из-за применения разных методов ареалы индийского и китайского влияния на Юго-Восточную Азию существенно отличаются. По словам лидера БДП, Китай смог укрепить свое господство лишь во Вьетнаме, вблизи своей территории, в то время как Индии удалось достичь далёких берегов Малайзии и Индонезии. Рам Мадхав также подчеркнул, что индийской дипломатии следует сосредоточиться свои усилия на развитии внешнеполитического потенциала культуры и религии.